Hipertansiyondan korunmak için yaşam tarzınızı değiştirin

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Doğu Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamza Duygu
, dünyadaki erişkin nüfusun yüzde 26'sının hipertansiyon hastası olduğunu, 2025 yılında ise bu sayının yüzde 29'lara kadar ulaşacağını söyledi. Prof. Dr. Hamza Duygu, özellikle birinci derece yakınlarında yüksek tansiyon bulunan aşırı kilolu, fiziksel olarak hareketsiz yaşam tarzına sahip, fazla tuz tüketen, aşırı alkol alan, stresli yaşam şekli olanlar ile şeker ya da böbrek hastalığı olanlarda riskin daha fazla olduğunu kaydetti. Hipertansiyondan
korunmak için yaşam tarzının değiştirilmesi gerektiğini ifade eden Duygu, "Sigara içilmemeli, ideal kilo korunmalı, fiziksel egzersiz yapılmalı, aşırı alkol ve tuz tüketimi azaltılmalıdır" dedi.