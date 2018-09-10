Limon verimi yüzleri güldürdü

Tarımsal üretimde en önemli kentler arasında yer alan Adana'da, bahçede kilogramı 1,5 liradan alıcı bulan limonda yüksek rekolte üreticileri memnun ediyor. Erkenci cins limonların hasadının sürdüğü Çukurova'da toplanan ürünler, iç piyasanın yanı sıra Irak, Yunanistan, Polonya, Çekya ve Belarus gibi ülkelere ihraç ediliyor. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Adana'nın, ülkenin narenciye üretiminin önemli bir bölümünü karşıladığını söyledi. Kentin limon üretiminde de Mersin'den sonra söz sahibi iller arasında üst sıralarda bulunduğunu ifade eden Doğan, üreticilerin erkenci cins mayer limonun hasadını yaptığını belirtti. Doğan, hava sıcaklığının etkisiyle hasadın erken yapıldığını aktararak, "Verim geçen yıla oranla çok iyi. Geçen yıl Adana'da kışın sert geçmesi nedeniyle limon verimi düşüktü ve ürün yüksek fiyatlardan satıldı. Geçen yıl 104 bin dönüm alandan 300 bin ton civarında hasat yapıldı. Bu yıl ise 115 bin dönüm alandan 500-600 bin ton arasında ürün bekliyoruz" diye konuştu.



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Doğan, limonun bahçedeki kilogram fiyatının yaklaşık 1,5 lira olduğunu vurgulayarak, "Ama marketlerde limon fiyatları çok yüksek. Markette 10 lira, bahçede 1,5 lira. Bu fark sürekli var. Bunun önüne bir türlü geçilemedi" dedi. Limon üreticisi Sezai Gündoğdu da yaklaşık bir hafta önce hasada başladıklarını söyledi. Verimin iyi olduğunu ifade eden Gündoğdu, "Şu an 4 yıllık ağaçlardan dekar başına yaklaşık 3 ton civarı ürün alıyoruz. 8-10 yıl arasındaki ağaçlardan ise dekar başına 7 ton ürün elde ediyoruz. Limonlarımız iyice olgunlaştı, ihracat yapılacak kaliteyi buldu" dedi.