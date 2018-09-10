Melih Abi: Asfalt yapıldı rögar kapakları çukurda kaldı

Yollar asfaltlanıyor. Buna diyecek sözümüz yok. Ama yaparken başka sorun çıkarmamak lazım. Burası Seyhan ilçesinde Gürselpaşa Mahallesi 75120 ve 75192 sokaklar. Yollar asfaltlandı. Ama rögar kapakları çukurda kaldı. Uzmanı çağırın kapakları yükseltin. Sürücüler buralara düşüp kaza yapmasın. Neden bir işi doğru dürüst yapmayız. İş olsun diye iş yapmak bu galiba. Doğrusunu niye yapmıyoruz? Bu iş göz boyamak oldu. Haksız mıyım Zeydan başkan?

GENÇLİK MEYDANI'NIN HALİ İÇLER ACISI

Temizlik imandan gelir. Ama Barajyolu Gençlik Meydanı, yani Duygu Cafe önünde oturanlar bundan anlar mı bilinmez. Yerler çekirdek kabuğuyla doldu. Çöpler poşetlerle çevreye atılmış. Çekirdek yiyen arkadaş temiz ol. Bu ne pislik böyle. Çöplerin kanal kenarında ne işi var. Çekirdek çitliyenler kabuklarını cebine koysun. Orayı temizleyen insanlara yazık. Evinde de böyle mi yaparsın. İnsan değil misin sen?