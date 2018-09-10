Özge Yavaş, hatay’dan ayrıldı

GEÇTİĞİMİZ sezon Hatay Büyükşehir Belediyespor'da oynayan 1991 doğumlu oyun kurucu Özge Yavaş
, bu sezon Fenerbahçe
'de forma giyecek. 2017-2018 sezonu için Fenerbahçe ile anlaşan Özge Yavaş, sezon başlamadan geçen yılın başarılı ekiplerinden Hatay'a kiralanmıştı. Hatay'ın başta Türkiye
ligi olmak üzere Eurocup mücadelelerinde başarıda büyük katkısı olan Özge, 2018- 2019 sezonu için Fenerbahçe ile bu kez kesin olarak anlaşma sağladı. Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın hazır bulunan sporcularıyla başladığı antrenmanlarda Yavaş da yerini aldı. Geçen sezon hem ligde hem de Avrupa'da başarılı işler yapan ve yerli oyun kurucuların tecrübeli ismi olarak gösterilen Yavaş, ligde 30 maçta süre alıp 7.3 sayı ve 2.4 assist ortalaması ile ligi tamamlarken; Avrupa'da Eurocup mücadelelerinde yarı finaline kadar çıkan takımında ise 14 maçta görev aldı.