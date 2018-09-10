Sanko’da sanat sezonu başladı

SANKO Sanat Galerisi
, 2018-2019 sergi sezonunu mozaik sanatçısı Mehmet Yılmaz
'ın 3'üncü kişisel sergisi ile açtı. Mozaik sanatının ilk kez 5 bin yıl önce Sümerler tarafından denenen bir resim sanatı olduğunu söyleyen sanatçı Yılmaz, Roma dönemine ait eserlerin Güney ve Güneydoğu Anadolu
başta olmak üzere Anadolu'nun birçok yerinde görüldüğünü söyledi. Yılmaz, "Sergimde mozaik tekniğinin sadece Roma ve Bizans zamanındaki motiflerden oluşmadığı, her türlü motifin resmin yapılabileceği örneklerle anlatılmaktadır" dedi. Konuşmalardan sonra Sanko Park AVM
Müdürü Niyazi Büyükaksu, SANKO Holding tarafından bastırılan ve Gaziantep Arkeoloji Müzesi'nin bilimsel yayını olan "Belkıs Zeugma ve Mozaikleri" isimli bilimsel yayını, sanatçı Mehmet Yılmaz'a hediye etti. Yılmaz'ın 30 eserinin yer aldığı mozaik sergisi Sanko Sanat Galerisi'nde, 21 Eylül'e kadar gezilebilecek.