“Sorunları çözmek için varız”

BUGÜN NELER OLDU

Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ ilçesindeki problemleri yerinde incelemek, çözüm üretmek amacıyla her gün farklı bir mahallede vatandaşlarla buluşmalarına aralıksız devam ediyor. İlçede vatandaşlarının problemlerini dinlemek için ziyaretler gerçekleştiren Uludağ "Göreve geldiğimiz günden itibaren halkımızla beraberiz. Sarıçam'ın sorunlarını yerinde görüp dinleyerek, çözümü için çalışıyoruz." dedi. Esentepe ve Yeşiltepe mahallelerini ayıran Dilek Atlığ Caddesinde vatandaşlarla bir araya gelen ve yoğun ilgi gören Başkan Uludağ, vatandaşlara yapılan hizmetleri anlatıyor. Daha sonra onların sorunlarını dinleyen Uludağ, "Sarıçam'a seçim öncesinde verdiğimiz sözlerin daha fazlasını gerçekleştirdik. Ancak bu demek değildir ki yapacaklarımız sadece bu verdiğimiz hizmetlerle sınırlı kalacak. Üretmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz" diye konuştu.