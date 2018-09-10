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işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 8 yaralı

Giriş Tarihi: 10.9.2018
Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 8 yaralı
GAZİANTEP'İN Nurdağı ilçesinde, mevsimlik işçileri taşıyan minibüsün, lastiğinin sı sonucu devrilmesiyle 8 kişi yaralandı. , Nurdağı - otoyolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. 'den Gaziantep'e işçiliğine gidenleri taşıyan Halit Gül (45) yönetimindeki 01 VN 179 plakalı minibüs, sağ arka lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp devrildi. Minibüste bulunanlar yola savrulurken, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Can pazarının yaşandığı olay yerinde sürücü Hali Gül ile birlikte aynı aileden Sebiha, Halit, Kevi, Belkıse, Nedra ve Leyla Gül ile Mahsun Delidolu yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla çeşitli hastanelere götürülüp, tedaviye alındı.
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Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 8 yaralı
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