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Tarsus su parkı’nda sertifika töreni

NESLİHAN ÖZBOZKURT Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 10.9.2018
Tarsus su parkı’nda sertifika töreni
TARSUS Belediyesi bünyesinde hizmet veren Tarsus Su Park her yıl olduğu gibi bu yılda yüzlerce yetişkin ve çocuğa yüzme öğretti. Bu yıl düzenlenen sertifika töreni coşku içerisinde geçti. Kursiyerlerin heyecanına ortak olan Başkanı Şevket Can, "Belediyemiz bünyesinde her yıl yüzlerce yetişkin ve çocuğumuzun yüzme öğrendiği Tarsus Su Parktaki sertifika heyecanına ortak olduk. Yüzme öğrenen kursiyerlere sertifikalarını verdik ve emeği geçen hocalarımıza plaket takdim ettik. Yarışmalarda dereceye girenlere madalya verdik. Bu hizmetimiz önümüzdeki yıllarda da devam edecek" dedi.
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Tarsus su parkı’nda sertifika töreni
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