Vali Mahmut Demirtaş, incelemelerde bulundu

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Valisi Vali Mahmut Demirtaş
, yapımı tamamlanarak hizmete giren Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu. İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Özer'in de hazır bulunduğu incelemeleri sırasında Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Koray Daş
'tan, hastanenin genel durumu hakkında bilgiler alan Demirtaş, hastanenin acil servisinde tedavi gören hastaları ziyaret ederek acil şifalar temennisinde bulundu. Hastanedeki incelemeleri sırasında personel ve hasta yakınları ile bir araya gelen Vali Mahmut Demirtaş, sağlık hizmetlerinin en kaliteli şekilde gerçekleşmesi için gerekli çalışmaların takipçisi olacağını söyledi. Demirtaş, Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Koray Daş'ın şahsında tüm hastane görevlilerine teşekkür ederek, başarılar diledi.