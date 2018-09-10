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, incelemelerde bulundu

Giriş Tarihi: 10.9.2018
Vali Mahmut Demirtaş, incelemelerde bulundu
ADANA Valisi , yapımı tamamlanarak hizmete giren Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu. İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Özer'in de hazır bulunduğu incelemeleri sırasında Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. 'tan, hastanenin genel durumu hakkında bilgiler alan Demirtaş, hastanenin acil servisinde tedavi gören hastaları ziyaret ederek acil şifalar temennisinde bulundu. Hastanedeki incelemeleri sırasında personel ve hasta yakınları ile bir araya gelen Vali Mahmut Demirtaş, sağlık hizmetlerinin en kaliteli şekilde gerçekleşmesi için gerekli çalışmaların takipçisi olacağını söyledi. Demirtaş, Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Koray Daş'ın şahsında tüm hastane görevlilerine teşekkür ederek, başarılar diledi.
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Vali Mahmut Demirtaş, incelemelerde bulundu
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