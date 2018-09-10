Yayalara yol vermeyenlere ceza Şehir merkezlerinde vatandaşların en büyük şikayet konusu olan, sürücülerin yaya geçidini kullananlara saygı göstermemesi sorunu trafik polisinin yaptığı denetimlerle ortadan kalkacak.

HÜKÜMETİN 100 günlük eylem planında da yer alan trafik güvenliğiyle ilgili denetimleri arttıran polis, yaya geçidini kullanan vatandaşlara geçiş hakkını vermeyen sürücülere ceza yağdırdı. GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN BUGÜN NELER OLDU 100 günlük eylem planında da yer alan trafik güvenliğiyle ilgili denetimleri arttıran polis, yaya geçidini kullanan vatandaşlara geçiş hakkını vermeyen sürücülere ceza yağdırdı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, okul önleri ve şehir merkezindeki ana arterlerde denetimlerin sıklaştırılacak sürücülerin kurallara uymalarının sağlanacağı belirtildi. Açıklamada, hükümet tarafından hazırlanan 100 günlük eylem planında yer alan ve trafik güvenliğiyle ilgili bir önceki yılın aynı dönemine göre denetimlerin artırılarak, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının azaltılması, ayrıca hız ve emniyet kemeri denetimlerinin etkinliğinin artırılması kapsamında Gaziantep'te denetimlerin sıklaştırıldığı bildirildi.