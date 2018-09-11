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’da spor şöleni gerçekleştirildi

Giriş Tarihi: 11.9.2018
Adana’da spor şöleni gerçekleştirildi
ADANA Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak, Yüreğir Serinevler Spor Salon'unda Görme Engelliler Yükselme Grubu Futsal Müsabakaları ile Atatürk Yüzme Havuzu'nda U-15 ve Masa Tenisi Salonu'nda 30 Ağustos Zafer Kupası Masa Tenisi karşılaşmalarının 'da yapıldığını söyledi. ataşbak, müsabakaları sorunsuz bir şekilde tamamladıklarını ifade ederek "Görme Engelliler Futsal Müsabakalarında 17 takım 190 sporcu ve U-15 Federasyon Kupası Sutopu Müsabakalarında 16 takım 180 sporcu, Masa tenisi müsabakalarında ise 70 sporcu olmak üzere toplam 800 sporcu mücadele etti" diye konuştu.
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Adana’da spor şöleni gerçekleştirildi
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