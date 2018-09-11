Adana’da spor şöleni gerçekleştirildi

ADANA
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak, Yüreğir Serinevler Spor Salon'unda Görme Engelliler Yükselme Grubu Futsal Müsabakaları ile Atatürk Yüzme Havuzu'nda U-15 Federasyon Kupası Sutopu
ve Masa Tenisi Salonu'nda 30 Ağustos Zafer Kupası Masa Tenisi karşılaşmalarının Adana
'da yapıldığını söyledi. ataşbak, müsabakaları sorunsuz bir şekilde tamamladıklarını ifade ederek "Görme Engelliler Futsal Müsabakalarında 17 takım 190 sporcu ve U-15 Federasyon Kupası Sutopu Müsabakalarında 16 takım 180 sporcu, Masa tenisi müsabakalarında ise 70 sporcu olmak üzere toplam 800 sporcu mücadele etti" diye konuştu.