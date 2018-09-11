ÇDH’de ‘Kök Hücre’ semineri

ADANA'DA Sağlık Bakanlığı
ve Türk Kızılayı
'nın birlikte yürüttüğü TÜRKÖK Projesi kapsamında, Çukurova Devlet Hastanesi
nde, 'Kök Hücre
' semineri düzenlendi. Çukurova Devlet Hastanesi (ÇDH
) Başhekimi Akif Küçükcan organizasyonunda düzenlenen seminere, Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı
, Türk Kızılayı Orta Akdeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Tunçhan Demir, hastane personeli ve hasta yakınları katıldı. Kök hücre bağışının önemine dikkat çekilen seminerin ardından, gönüllülerden numuneler alındı. Daha sonra Ramazan Saygılı tarafından Başhekim Küçükcan'a kök hücre bağışçısı kazanımı ve bilinçlendirme konularında verdiği destek nedeniyle, teşekkür belgesi takdim edildi. Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Saygılı, Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) Projesinde, gönüllü kemik iliği bağışçısı sayısının 339 bin 24'e ulaştığını söyledi. Projenin başlamasından bugüne kadar geçen süreçte, kemik iliği örnekleri ile hastalar arasında 3 bin 73 eşleşme olduğunu ifade eden Saygılı, "Bu eşleşmelerden 2 bin 984'ü Türkiye, 89'u ise yurt dışındaki hastalarla gerçekleşti" dedi. Ramazan Saygılı, kök hücre tedavisinin, kemik iliği kanser
leri, lenfomalar, çeşitli organ kanserleri, kemik iliğinin yetersiz çalıştığı veya çalışmadığı durumlar, kalıtsal anemiler, imün yetersizlikler ve kalıtsal metabolik hastalıklarda uygulandığını belirtti.