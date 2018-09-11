Karaisalı’nın yaylaları birleşti ‘Ötüken’ oldu

ADANA
Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü
'nün önerisi ile Karaisalı'nın Eğrice ve Oluk Yaylalarının
ismi birleştirilerek 'Ötüken' olarak değiştirildi. Pozantı'dan Tufanbeyli'ye kadar hemşerilerinin refah toplumunun parçası olması için kırsalda tarihinde görülmeyen hizmetleri gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Sözlü'nün önerisi ile Karaisalı'nın Eğrice ve Oluk Yaylalarının ismi birleştirilerek 'Ötüken Yaylası' olarak değiştirildi. İsim değişikliği için gerçekleştirilen, Karaisalı Belediye Başkanı Sadettin Aslan ve Adana
Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve yayla sakinlerinin katıldığı törende konuşan Başkan Hüseyin Sözlü, "Doğası, tarihi coğrafyasıyla hafızalarda yer edinen Karaisalı'nın bu güzel yaylasına Ötüken'den ötesi yakışmazdı" dedi.