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Kısa şalvar güreş festivali ilgi gördü

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 11.9.2018
Kısa şalvar güreş festivali ilgi gördü

Kahramanmaraş'ta 5. Şeref Eroğlu Kısa Şalvar Güreş Festivali düzenlendi. Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ve Dulkadiroğlu Belediyesi iş birliğiyle Dulkadiroğlu ilçesi Dereköy Mahallesi'nde gerçekleştirilen festivale 12 ilden 530 sporcu katıldı. Festivalin açılışında konuşan Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Asbaşkanı Şahin Hopur, federasyon olarak unutulmaya yüz tutmuş güreşi yeniden canlandırmak adına festival düzenlediklerini söyledi.

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ADINA düzenlenen şampiyonaya katılan eski milli güreşçi da festivalin düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bizden sonraki güreşçi kardeşlerimize bir fırsat vermek istedik. Bakarsınız buradaki güreşçilerimiz Avrupa, dünya, olimpiyat şampiyonu olup, bu memleketin bayrağını dalgalandırır" dedi. Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ise güreşin 'ta en önemli spor dallarından biri olduğunu vurguladı.

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Kısa şalvar güreş festivali ilgi gördü
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