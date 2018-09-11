Melih Abi: Kuş severler yeni yerlerinde daha mutlu

Havutlu'da yol kenarında kötü şartlarda kuş alıp sattılar. Kabadayı kılıklı birileri ayak bastı parası bile istedi. Kötü olaylar oldu. Kuşçuların imdadına Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ yetişti. Yavuz Sultan Selim Mahallesindeki üstü kapalı sebze pazarını pazar günleri için kuşçulara tahsis etti. Şimdi kuş besleyenler yazın sıcaktan kışında yağmurdan etkilenmeyecek. Umarım burası daha da düzenli hale gelir. İnsanlar kuşlarını sorunsuz alıp satabilirler. Başkan Bilal Uludağ bir teşekkürü hak etti.

YÜRÜYÜŞ PARKURUNA DÖKÜLEN MICIRLAR SORUN YARATIYOR YAŞAR

Kemal Yürüyüş Parkuru nefes aldığımız bir yer. Buradan faydalanan çok insan var. Kırmızı mıcır döküp bırakmışlar. Oturmadığı için yürüyenlerin ayağı kayıyor, Motosiklet sürücüleri ile bisiklet kullananların dengesi bozuluyor. Mıcırların üzerinden bir silindir geçirmek çok mu zor kardeşim. Mıcırlar yere iyice oturmalı. İşi yarım bırakmayın. Mıcırların üzerinden bir silindir geçirip pekiştirin ki insanlar rahat yürüsün.