Niğdeli üreticilerin Akdeniz sineği korkusu

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'DE ilk defa görülen Akdeniz
sineği hastalığı nedeniyle meyve ağaçlarında büyük kayıp yaşandı. Üreticiler, bu yıl rekoltede büyük düşüş beklediklerini açıkladı. Kış armudu üretiminde önemli bir yere sahip Bor İlçesine bağlı Bahçeli Kasabası'nda yılda 500 ton kış armudu üreten meyve üreticileri, bu yıl Akdeniz sineği hastalığı sebebiyle rekoltenin 50 tona düşeceğini belirtti. Meyve üreticisi Cumali İmre, "Bu yıl maalesef kaysılarımızda, kirazlarımızda ve son zamanlarda da kış armudunda büyük bir Akdeniz sineği hastalığı görüldü. Yüzde 50, yüzde 80 hatta yüzde yüze varıncaya kadar ürün kaybımız var. Bunun için tarım il müdürlüğü ekiplerinin biran önce gelip bizleri aydınlatmasını ve bilgilendirmesini istiyoruz" dedi. Akdeniz sineği hastalığının ağustos ayında görülmeye başladığını belirten İmre, "Daha önceki yaz armutlarında yoktu, ağustos ayında başladı. Bu sineklerin meyvenin kokusuna geldiği söyleniyor. Meyveye iğnenin ucu kadar deliyor. İçine giriyor içine yumurtluyor ve çürütüyor. İçeride çürüyor yumuşak bir hal alıyor kopardığımız armut olsun ya da diğer meyveler olsun hepsi yenmez halde oluyor" dedi.