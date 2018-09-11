Tarihi Kozan Kalesi’nde orman yangını

ADANA'NIN
Kozan ilçesinde tarihi Kozan Kalesi
eteklerindeki zeytinlik alanda orman yangın
ı çıktı. Yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınabildi. Önceki akşam Kozan Kalesi eteğindeki zeytinlik alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederken polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Bölgede bahçesi bulunan vatandaşlarda ellerinde çalı ve süpürgeler ile yangına müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alınırken, 5 dönümlük zeytinlik alanının kül olduğu öğrenildi.