Uluslararası satranç turnuvası heyecanı

BUGÜN NELER OLDU

ersin'de bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen, 10 ülkeden yaklaşık 300 sporcunun katılımıyla devam ediyor.TSF'nin geldiği noktanın önemine değinerek,dedi.Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz da sporun ve sporcunun her zaman yanında olduklarını ifade ederek, tüm branşları desteklemeye devam edeceklerini bildirdi.Turnuva, 15 Eylül'de oynanacak final müsabakalarının ardından sona erecek.