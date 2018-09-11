Uluslararası satranç turnuvası heyecanı

M
ersin'de bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Mersin Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Satranç Turnuvası
, 10 ülkeden yaklaşık 300 sporcunun katılımıyla devam ediyor. Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, Büyükşehir Belediyesi ve TSF iş birliğiyle düzenlenen turnuvanın büyük ilgi gördüğünü söyledi. 175 UNVANLI SPORCU TULAY,
TSF'nin geldiği noktanın önemine değinerek, "Spor denince akla ilk olarak lisanslı sporcu sayısı geliyor. Türkiye'de 890 bin lisanslı sporcuyla, tüm spor branşlarının önünde yer almaktayız. Uluslararası arenada mücadele eden sporcularımız katıldıkları her organizasyondan başarılar ve dereceler elde ederek dönüyor. Federasyon olarak 13 büyükusta ve 175 unvanlı sporcuya sahibiz"
dedi. 15 EYLÜL'DE BİTECEK BÜYÜKŞEHIR
Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz da sporun ve sporcunun her zaman yanında olduklarını ifade ederek, tüm branşları desteklemeye devam edeceklerini bildirdi. Organizasyon sonunda başarılı olan sporculara toplam 51 bin 850 lira para ödülü verilecek.
Turnuva, 15 Eylül'de oynanacak final müsabakalarının ardından sona erecek.