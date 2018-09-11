Zorlu viraj

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Yalçın Koşukavak, önlerinde 4 haftalık zorlu bir periyodun kendilerini bellediğini dile getirdi. Koşukavak, geride kalan 4 haftanın zorlu geçtiğini söyledi. Puan sıralamasında yer alan takımların kendilerine göre 'krizli' ekiplerle karşılaştığını anlatan Koşukavak, "Bu ligde kolay takım yok ama bazı kulüpler krizler yaşıyor. Bizim rakiplerimiz Denizli, İstanbul, Adana Demir ve Hatay'dı. Yani bizim karşımızda Karabük, Eskişehir gibi takımlar yoktu. Üstümüzdeki takımlarda durum bizimki gibi değildi" diye konuştu.

SAVUNMA İÇ GÜDÜSÜ

KOŞUKAVAK, takımın mevcut durumunun beklentilerin altında olmadığını ifade ZORLU VİRAJ Gazişehir Gaziantep teknik direktörü Yalçın Koşukavak, kolay bir 4 hafta atlatmadıklarını belirterek, "Bundan sonra 4 haftalık zorlu bir periyot daha var. İnşallah onu da sorunsuz atlatacağız" dedi ederek, "Şu an 12 puanı olan takımları incelememiz gerek. Kolay bir 4 hafta atlatmadık. Bundan sonra 4 haftalık zorlu bir periyot daha var. İnşallah onu da sorunsuz atlatacağız" dedi. Altınordu maçı hazırlıklarının iyi geçtiğini aktaran Koşukavak, "Gazişehir takımı hedef bir takım. Şu an 3-5 tane hedef olan takım var, biz de onlardan birisiyiz. O yüzden rakipler savunma iç güdüsüyle oynuyor. Topun arkasında oluyorlar. Biz de bu duruma göre çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah iç sahada taraftarımıza bir galibiyet sevinci yaşatacağız" dedi.