AK Parti ilçe Başkanı Gül, oğlunu evlendirdi

Parti Tarsus İlçe Başkanı İbrahim Gül'ün jeoloji mühendisi olan oğlu Mehmet Emre Gül, Türkseven ailesinin sınıf öğretmeni olan kızları Yasemin Gül ile dünya evine girdi. Yasemin ve Mehmet Emre Gül çiftinin nikâhını Belediye Başkanı Şevket Can kıyarken, nikâh şahitliklerini AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın ile MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek yaptı. Genç çifte nasihatlerde da bulunan milletvekili Taşkın, "Sizlere ömür boyu mutluluklar dilerken, her zaman, her şartta birbirinize destek olacağınıza inanıyoruz. Tabi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 'ın beş çocuk tavsiyesini de sizlere hatırlatıyorum" dedi. Onur-İbrahim Gül çifti ile Cennet-Ramazan Türkseven çifti kendilerini mutlu günlerinde yalnız bırakmayan Davetlilere teşekkür ederken, çocuklarının mürüvvetlerini görmenin sevinci ise gözlerinden okunuyordu.