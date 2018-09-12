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ilçe Başkanı Gül, oğlunu evlendirdi

NESLİHAN ÖZBOZKURT Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 12.9.2018
AK Parti ilçe Başkanı Gül, oğlunu evlendirdi
AK Parti Tarsus İlçe Başkanı İbrahim Gül'ün jeoloji mühendisi olan oğlu Mehmet Emre Gül, Türkseven ailesinin sınıf öğretmeni olan kızları Yasemin Gül ile dünya evine girdi. Yasemin ve Mehmet Emre Gül çiftinin nikâhını Belediye Başkanı Şevket Can kıyarken, nikâh şahitliklerini Milletvekili Ali Cumhur Taşkın ile Mersin Milletvekili Baki Şimşek yaptı. Genç çifte nasihatlerde da bulunan milletvekili Taşkın, "Sizlere ömür boyu mutluluklar dilerken, her zaman, her şartta birbirinize destek olacağınıza inanıyoruz. Tabi Cumhurbaşkanımız Sayın 'ın beş çocuk tavsiyesini de sizlere hatırlatıyorum" dedi. Onur-İbrahim Gül çifti ile Cennet-Ramazan Türkseven çifti kendilerini mutlu günlerinde yalnız bırakmayan Davetlilere teşekkür ederken, çocuklarının mürüvvetlerini görmenin sevinci ise gözlerinden okunuyordu.
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AK Parti ilçe Başkanı Gül, oğlunu evlendirdi
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