Arslan: kendimizi güçlü hissediyoruz

Cumartesi günü deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak olan Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, 1 gün iznini ardından antrenmanlara başladı. Osman Yereşen Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmana sakatlığı bulunan Berkan Yıldırım katılmazken, Ahmet Dereli ile Robert takımdan ayrı çalıştı. Futbolcuların hırslı ve neşeli olması gözlerden kaçmadı. Milli maçlar nedeniyle verilen arayı iyi değerlendirdiklerini belirten Adanaspor Teknik Direktörü Direktörü Cihat Arslan, "Bizim açımızdan çok iyi oldu. En azından takımımızdaki eksikliklerimizi gidermiş olduk. Geçtiğimiz hafta Atiker Konyaspor ile oynadığımız hazırlık maçında bazı oyuncularımın fiziksel eksiklerini kapatma şansı elde ettik" dedi.



"TEK HANDİKABIMIZ FORVET HATTI"

Her geçen gün takımın belli bir oyun anlayışına adım adım gittiğini vurgulayan Arslan, "Pas yüzdemiz arttı ve oynadığımız ilk üç maça göre şimdi daha da hazırız. Tek handikabımız sakatlık ve antrenman eksikliği nedeniyle forvet hattımızın hazır olmaması. Diğer türlü alternatiflerimiz arttı. Şuan itibariyle kendimizi daha güçlü hissediyoruz. Şimdi önümüzde İstanbulspor maçı var. Bu maçtan muhakkak puan veya puanlar almamız lazım" dedi.