Bu da cips tarhanası

KAHRAMANMARAŞ'TA
yaz aylarında üretilen tarhana,
sadece çorba olarak
değil cips olarak da tüketilmeye
başlandı. Çocukların ve
sert gıdaları tüketemeyenler
için cips inceliğinde üretilen
tarhana büyük ilgi görüyor.
Maraş cipsi olarak da bilinen
tarhana, aroma ve katkı
maddesi kullanılmadan,
yoğurt, dövme, su ve baharatlardan
üretilerek, tamamen
doğal bir yiyecek oluyor. Kahramanmaraş
'ta 2
yıldır tarhana üretimi yapan
Harun Reşit Özpınar, ürünlerini
Avrupa ülkelerine de
ihraç ediyor. Son dönemlerde
cips tarhanan üretiminin
de arttığını söyleyen Özpınar,
bunun için 2 yılda yaklaşık
100 ton dövme işlendiğini
söyledi. Özpınar, cips
tarhananın revaçta olduğunu
vurgulayarak, "Cips tarhana
normal tarhananın
biraz daha ince serim ile oluşuyor.
Normal tarhanayı bilmeyen
ve yiyemeyenler için
daha çabuk alışmasını sağlıyor"
dedi. Cips tarhanayı Kanada
başta olmak üzere
birçok Avrupa ülkesine de
ihraç ettiklerinin altını çizen
Özpınar, "Ürünümüzü daha
çok kent içinde tanıtmayı
hedefliyoruz. Üreticiler olarak
tarhananın dondurma ve
biberimiz gibi tanıtılması için
çalışıyoruz. Ürettiğimiz tarhanayı
hem firik, hem cips,
hem de çorbalık olarak üretiyoruz.
Bademli, fındıklı, fıstıklı,
kaymaklı, bol çeşnili ve
biberli olarak çeşit çeşit tarhana
üretiyoruz" ifadelerini
kullandı.