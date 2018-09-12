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Hayırseverden eğitime destek

, yaptıracağı ikinci okul için 3 milyon 750 bin bağış yaptı

Giriş Tarihi: 12.9.2018
Hayırseverden eğitime destek
'da hayırsever 'ın yaptıracağı ikinci okulun protokolü 'ın katılımıyla imzalandı. 2 yıl önce 2 milyon tutarında nakit bağışında bulunarak, Seyhan ilçesi Yeşilyuva Mahallesinde mülkiyeti hazineye ait arsanın üzerinde bulunan Mithatpaşa Ortaokulu bahçesinde, 28 derslikli Saniye-Hüsamettin Özaltın Ortaokulu'nu yaptıran Saniye Özaltın'ın, yeni yaptıracağı vefat eden eşi 'nin protokol imza töreni, Vali Mahmut Demirtaş'ın da katılımıyla gerçekleştirildi. Valilik makamında, İl Müdürü Veysel Durgun'un da hazır bulunduğu imza töreninde Vali Demirtaş, hayırsever vatandaş Saniye Özaltın'a, örnek olmasını dilediği bu anlamlı davranışı ile eğitim ve öğretime sunduğu önemli katkılardan dolayı teşekkür etti. Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi'nde yaptırılacak olan Hüsamettin Özaltın Anadolu Lisesi için, ilki 500 bin TL olmak üzere inşaat sürecine göre toplam 3 milyon 750 bin TL bağışlayan Saniye Özaltın, eğitim ve öğretime destek vermekten büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek "'nin duayen ve hayırsever işadamı olan eşimin adının okulda yaşayacağından dolayı çok sevinçliyim" dedi.
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Hayırseverden eğitime destek
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