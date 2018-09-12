Kuruluk patlıcana coğrafi işaret tescili

GAZİANTEP
Ticaret Borsası (GTB
) 'Gastronomi kenti' Gaziantep'in geleneksel mutfak lezzetlerini koruma altına almak, marka değeri oluşturmak ve bu ürünleri aslına uygun hazırlanış şekilleriyle gelecek nesillere taşımak amacıyla sürdürdüğü Coğrafi İşaret Tescil
çalışmaları sürüyor. GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) nezdinde son 2 yıldır gerçekleştirdikleri çalışmalar neticesinde, 'Antep kuruluk patlıcanına da coğrafi işaret tescil belgesi aldıklarını açıkladı. Gaziantep'in asırlık lezzetlerini, coğrafi işaret tesciliyle kentin marka değerleri arasına katmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Akıncı, "Yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında son olarak Antep kuruluk patlıcanını da Gaziantep'in tecilli mutfak hazineleri arasına kattık. Tescil çalışmalarındaki tek gayemiz şehrimizin sahip olduğu eşsiz değerlere el birliğiyle sahip çıkmak ve onları gelecek nesillerimize geleneksel hazırlanış biçimleriyle taşımak" diye konuştu. Akıncı, özellikle kış aylarında yoğun olarak tüketilen kuruluk patlıcanın ihracatta da sektör oluşturmaya başladığını kaydetti.