Melih Abi: Totem çalışmıyor görevliler neden ilgilenmiyor

Seyhan Baraj Gölü Regülatörünün Seyhan ayağında saat ile hava sıcaklığını gösteren totem var. Digital sistemde insanları aydınlatıyor. Ama bir haftadan beri bozuk. Şu anda çalışmıyor. Okurumuz burada gördüğü görevlilere söylediğini ama kimsenin ilgilenmediğini belirtiyor. Bunları kontrol eden bir birim veya görevli vardır. Kontrol edin şu totemi kardeşim. Yapın işinizi. İnsanlar takip ediyor görüyorsunuz işte. Neden kontrol etmez görevinizi yapmazsınız anlamak mümkün değil. Hadi Hüseyin Sözlü başkan ver talimatı, totemin saati ve derecesi çalışsın.

4 YILDIR BİR SOKAKTA DİREĞE ELEKTRİK VERİLEMEZ Mİ? BURASI

Tarsus. Mersin'in en büyük ilçesi. Hatta Türkiye'nin en büyük 3. ilçesi. Ama 400 bin nüfuslu bu kentte bazı sokaklar karanlık. Mesela Kızılmurat mahallesi. Halil Murat, "Biz Kızılmurat mahallesi 2729 sokakta ikamet ediyoruz. Bu sokağın uzunluğu 150 metre ve iki tane elektrik aydınlatma direği var. Ama ikisinin de lambası yanmıyor. Buraya direk dikileli 4 yılı geçti" diyor. Aslında bu direkle ilgili sorunu daha önce de yazmıştım. Demek ki sesimizi duyan olmamış. Bu defa duyacaklarını düşünüyorum. Direkler aydınlanmazsa kendileri bilir.