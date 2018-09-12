Ptt evleri mahallesi şampiyon oldu

ADANA'NIN
Yüreğir İlçe Belediyesi'nin çocukların yaz aylarını daha iyi değerlendirmeleri amacıyla düzenlediği 9-12 yaş arası mahallelerarası minikler futbol turnuvası tamamlandı. Yaklaşık bin 200 sporcu ve 40 mahalle takımının katılımıyla gerçekleştirilen turnuvanın finali de coşku içerisinde geçti. Turnuvaya katılan bütün sporcuların malzemeleri Yüreğir Belediyesi tarafından karşılandı. PTT
Evleri'nin şampiyon olduğu turnuvada, Akıncılar ikinci, Atakent üçüncü ve Doğankent dördüncü oldu. Fatih Terim Spor Tesislerinde yapılan törene Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan'ın yanı sıra ASKF Başkanı Ahmet Bozan, TÜFAD Başkanı Mehmet Sümer, Adana
spor ve Adana Demirspor
'un efsane futbolcuları, aileler, muhtarlar ve meclis üyeleri katıldı. Başkan Çelikcan, ''Çocuklarımız spor yaparak fiziki gelişimlerinin yanı sıra onları takımdaşlık, arkadaşlık bağlarını güçlendirerek daha sosyal hale gelmelerini sağlamak istiyoruz. Amacımız çocuklarımızın yaz aylarını daha iyi değerlendirmelerini sağlayıp onları spora yönlendirmek istiyoruz. Onun için Yüreğir'i spor tesisleriyle donatıyoruz'' dedi.