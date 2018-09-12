TCDD’nin kablolarını çalan 3 hırsız tutuklandı

NİĞDE'DE TCDD
'ye ait tren yolundan sinyalizasyon kablolarını çalan hırsızlar jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Ulukışla İlçesi Horoz köyü bölgesinde TCDD'ye ait tren yolundan sinyalizasyon kablolarının kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Jandarma ekipleri yaptıkları çalışmalarda o bölgede hareket halinde olan bir otomobili durdurdu. Otomobildeki Y.Y., M.Y. ve S.Ö.'nün şüpheli hareketleri jandarmanın gözünden kaçmadı. Otomobilde yapılan aramada 150 metre uzunluğunda kesilmiş bakır kablolar, bir adet pense ve bir adet keski aleti ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.