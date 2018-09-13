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Demir ailesi kızlarını Ankara’ya gelin verdi

Giriş Tarihi: 13.9.2018
Demir ailesi kızlarını Ankara’ya gelin verdi
GAZİANTEPLİ Demir ailesi kızları Fatoş'u Ankara'ya gelin verdi. Fatoş – Sefa Kıratlı çifti görkemli düğünle dünyaevine girdi. Son Balo Salonu'nda gerçekleşen düğüne çok sayıda davetli katıldı. Mehmet- Zeynep Demir çifti ile Ömer-Zehra Kıratlı çifti mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan davetlileri kapıda karşılayıp, yakından ilgilendi. Anne ve babalar çocuklarının mürüvvetlerini görmenin sevincini yaşadı. Orkestranın çaldığı hareketli parçalar eşliğinde davetlilerle birlikte oynayan gelin ile damat bir an olsun pistten inmedi. Özellikle gelin Fatoş'un babası Mehmet Demir ile birlikte çektiği halay davetliler tarafından alkış yağmuruna tutuldu. Gelinin kardeşi İbrahim'in kuşak bağlaması sırasında duygu dolu anlar yaşandı. Gece ailelerin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son bulurken, gelin ve damat özel günde yanlarında bulunan davetlilere teşekkür etti.
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Demir ailesi kızlarını Ankara’ya gelin verdi
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