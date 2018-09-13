Final, yeni öğretim yılına merhaba dedi

ADANA
Final Okulları 2018-2019 Eğitim Öğretim yılına heyecan ile başladı. Final Eğitim Kurumları Genel Müdürü ve Adana
Final Okulları Kurucusu Şevket Ertem ile Adana Final Okulları Genel Müdürü M. Turhan Orhan, diğer okul yöneticileri ve öğretmenler, öğrencileri bahçede karşıladı. Büyük bir özenle hazırlanan tören, anasınıfları ve 1. Sınıf öğrencilerinin ellerinde bayraklarla tören alanına geçmesinin ardından, saygı duruşu ve Adana Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı eşliğinde coşkuyla söylenen İstiklal Marşı ile başladı. Final Eğitim Kurumları Genel Müdürü ve Adana Final Okulları kurucusu Şevket Ertem konuşmasında, "Eğitim ve Öğretim'de 39'uncu, Adana Final Okulları'nda ise 9'uncu yıla girmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. 86 kampüs okulu, 150 temel lisesi, bağımsız fen ve anadolu lisesi, ortaokulları ve kurs merkezleri ile Türkiye genelinde 400'ün üzerinde kuruma sahip olan Final'in kurumsallaştığı ve marka değeri aldığı yerdir Adana Final. Bu yüzden Adana, Final Ailesi'nde önemli bir yere sahiptir. Biz bu başarıyı çok çalışarak elde ettik. Bize güvenerek emanet ettiğiniz çocuklarınızı 21'inci yüzyıla hazırlamak için çağımızın eğitim parametreleri ne ise biz de o parametrelere göre öğrencilerimizi eğitip öğreteceğiz. Bu doğrultuda kodlama ve robotik çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Bunun yanı sıra milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak Cumhuriyet İlkeleri ve büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşma hedefi doğrultusunda eğitim ve öğretimde başarılar elde ederek yolumuza devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı. Adana Final Okulları İlk ve Ortaokul Müdiresi Sibel Yolcu, Fen ve Anadolu Lisesi Müdürü Hakan Caner Taş'ın konuşmalarının ardından söz alan Genel Müdür M.Turhan Orhan da, "Üniversiteye giriş sınavında Türkiye 3'üncüsü başta olmak üzere, ilk 100'de 7, ilk 1000'de 26 öğrenci ile büyük bir başarıya imza attık. Eğitimde başarı zaten bizim işimiz, biz aynı zamanda dürüst, çalışkan, mutlu, vatanına, milli ve manevi değerlerine bağlı Cumhuriyet ilkelerini ışık olarak tutan Atatürkçü nesiller yetiştirmek için çabalıyoruz. Bu çalışmalarımızı 2018-2019 eğitim öğretim yılında da büyük bir özveri ile sürdüreceğimizi belirterek yeni dönemin hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.