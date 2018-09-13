Gaziantep’te 10 adrese fuhuş operasyonu

BUGÜN NELER OLDU

polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı. 10 ayrı eve yapılan eş zamanlı baskınlarda fuhuş yapan kadınlar ve bunlara fuhuş yaptıranlar ile müşterilerinin yer aldığı 43 kişiye yasal işlem yapıldı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği görevlileri tarafından fuhşun önlenmesi çalışmaları kapsamında toplam 10 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan planlı operasyon sonucunda; fuhuş yapan kadın ve fuhuş müşterisi ile fuhşa aracılık ve yer temin etmek, fuhşa maddi menfaat temin suçundan toplam 43 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı. Şahısların yapılan ev, iş yeri ve üst aramalarında; 2 tabanca, 49 fişek, 2 kurusıkı tabanca, bir av tüfeği, esrar maddesi, 3 sahte kimlik ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli şahıslardan 9'u çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.