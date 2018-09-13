İşyerlerinin camlarını kırdı kendini yerden yere attı

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uyuşturucu aldığı iddia edilen genç kız çevredeki iş yerlerine zarar vermek isteyince polis tarafından kelepçelendiOlay Merkez Seyhan ilçesi, Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Bir genç kızın iş yerlerine zarar verdiği yönünde ihbar alan asayiş ekipleri harekete geçti. İsminin Çiğdem A. olduğu öğrenilen genç kızın iş yerlerine saldırıp tekme attığını gören polis onu sakinleştirmeye çalıştı. Ancak uyuşturucu aldığı ileri sürülen genç kız bir türlü sakinleşmeyince polis genç kıza kelepçe takıp polis aracına bindirdi. Genç kız buna rağmen sakinleşmedi. Polis bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerine genç kızı teslim etmek için kelepçesini çıkardı. Ancak genç kız sağlık ekipleriyle de gitmek istemeyerek kendini yerden yere attı. Polis ve sağlık ekipleri genç kızı güçlükle sedyeye bindirip bağlayarak ambulansa götürdü. Ancak genç kız buna rağmen sedyeden kurtulup kaçmak istedi. Ambulans kızı tedavi için hastaneye götürdü.