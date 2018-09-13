Lezzete doyacağız

Adana
Valiliği'nin ev sahipliğini yaptığı ve bu yıl 12 - 14 Ekim tarihleri arasında ikincisi düzenlenecek 'Adana Lezzet Festivali'nin tanıtım toplantısı Park Zirve'de gerçekleştirildi. 'Gelenekselin Gücü Adına!' temasıyla Merkez Park'ta yapılacak olan festivale Cumhur Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 günlük eylem planında bulunan 'Çin'in turizm pazarındaki payını artırmak için eylem planı hazırlanacak' hedefi kapsamında Çinli konuklar davet edildi. "ADANA HAZIR"
Hedeflerinin Adana'yı uluslararası marka şehre ulaştırmak olduğunu ve bunun için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyleyen Adana Valisi Mahmut Demirtaş, "Markalaşmada festivaller birer lokomotiftir. Geçen yıl yapılan festivalin ulusal düzeyde gördüğü ilgi bu yıl katlanarak artacaktır. Festivalle gelen yerli ve yabancı misafirleri Adana'da en iyi şekilde ağırlamaya hazırız. Konuklarımıza Adana insanının misafirperverliğini, cana yakınlığını ve sıcakkanlılığını göstereceğiz" dedi. "KABUĞUNU KIRDI"
Üst üste yapılan festivaller sayesinde Adana'nın milyonların buluştuğu bir yer haline geldiğini belirten Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, "Adana bu sayede kabuğunu kırmıştır" derken Mutfak Dostları Derneği Başkanı Zeynep Kakıç, "Amacımız, UNESCO Yaratıcı Şehirler ağına girmektir" dedi. Adana Lezzet Festivali Yürütme Kurulu Üyesi Ve Çukurova Turistik Otelciler Birliği Başkanı Tayyar Zaimoğlu, "Adana el ele vererek örnek model alınacak bir festival yaptı" diye konuştu.