Melih ABİ: Belediye direkleri yapıyor sokak aydınlanacak

Tarsus Kızılmurat mahallesinde 4 yıldan karanlıkta olan sokağı yazmıştım.

Kentin göbeğindeki mahallenin geceleri karanlık olması insanları tedirgin ediyor.

Tarsus Belediyesi Basın Dairesi'nden aradılar.

Belediye Başkanı Şevket Can talimat vermiş.

Şimdi direkler yapılıyor, sonrasında lambalarda takılacak.

Kızılmurat mahallesi 4 yıl aradan sonra karanlıktan kurtulacak.

Hepsi bu kadar demek lazım.

İnsanları bunca yıl neden mağdur ettiniz.

Aslında belediyenin görevi değil ama Şevket başkan işi üstlenmiş.

Ne diyelim.

Okurlarım adına teşekkür.

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İki örnek davranış



Adana'dan iki örnek davranış, Okurumuz bana gönderdi.

Ben de sizlerle paylaşıyorum.

"Adana maalesef olayları ile gündemden düşmüyor.

Ama güzel şeylerde oluyor" diyor okurumuz.

Taksici esnaf aracının arkasına "Şehit ailelerinin kullanımına ücretsizdir" diye yazmış.

Diğeri ise oto yıkamacı.

"Yıkama ve uygulamalarını şehit ailelerine ücretsiz sunuyoruz" demiş.

Alın size iki güzel örnek.

Allah razı olsun.