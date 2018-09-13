Minibüs sürücüleri CHP’li başkanı istifaya çağırdı

HATAY'DA
merkez ilçe Antakya ile Defne ilçesinin Harbiye, Gümüşgöze ve Döver mahalleri arasında yolcu taşımacılığı yapan dolmuş şoförleri ekmek teknelerinin ellerinden alındığını ileri sürerek CHP'li Hatay
Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı istifaya çağırdılar. Meslektaşları adına açıklama yapan Sedat Tatlı, "Başkan Savaş, araçlarımızı yenilememiz istedi. Hepimiz borca girdik araçlarımızı yeniledik. Şimdi ise köy garajına 5 dakika erken giriyoruz diye araçlarımızı bağlatıyorlar. Başkan ekmeğimizle oynama" dedi. KİN VE NEFRETİ BİTMEDİ
Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) aldığı kararlara uymadıkları için, Trafik Şube Müdürlüğü tarafından araçları bağlanan 100 şoför esnafı aileleri ile birlikte Valilik binası önüne gelerek araçlarının anahtarlarını atıp eylem yaptı. 23 Nolu Harbiye Kooperatifi Başkanı Sedat Tatlı, "Başkan ile yaptığımız toplantıda 'ben kamu yararı için araçlarınızın değiştirilmesini istiyorum' dedi. Bizde araçlarımızı değiştirerek yeniledik. Fakat hukuka aykırı işlemleri, hiç bitmeyen kin ve nefretleri bugüne kadar devam etti" diye konuştu SORUN 5 DAKİKA
Bundan önce encümen kararı ile kendilerine toplam 800 bin liraya yakın ceza yazıldığını da ifade eden Tatlı, "Başkan bununla da yetinmedi Harbiye-Antakya hattımızı an İzmir Caddesi'ne kaydırdı.. Bu da yetmedi şimdide araçlarımızın tamamını trafik ekiplerine bağlattı. Bunun gerekçesi araçlarımızın köy garajlarına 5 dakika erken yetişmesi. Bu uygulamaların çoğu keyfidir. Bizlere yapılan bu zulme sessiz kalmayacağız. Bu insanlar şu anda aç evlerine ekmek götüremiyor. Başkan ekmeğimizle oynuyor. Buna müsaade etmeyeceğiz" şeklinde konuştu.