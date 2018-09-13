Niğde’de bodur elma hasadı başladı

TÜRKİYE'DE
üçüncü sırada yer alan Niğde
'de bodur elmanın hasat edilmeye başlandı. Niğde Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş, kentte 52 bin 823 dekar alanda bulunan bodur ve yarı bodur elma bahçelerinde hasadın başlandığını bu yıl yaklaşık 114 bin 530 ton bodur ve yarı bodur elma rekoltesi beklendiğini söyledi. "SÖZ SAHİBİYİZ"
Niğde'nin diğer ürünlerde söz sahibi olduğunu belirten Asım Baş, "Bu ürünlerden bir tanesi olan elma üretimi ilimizde bodur ve yarı bodur, Starking, Golden, Amasya ve Granny Smith ve Gala türü elma olmak üzere 235 bin 860 dekar alanda üretim yapılmaktadır. Bu yıl tüm çeşitlerde yaklaşık 429 bin ton elma rekoltesi beklemekteyiz" dedi. EN KALİTELİ ELMA NİĞDE'DE
Baş, ayrıca Niğde'nin 95 bin 730 bin dekar alanda Amasya elması üretimiyle Türkiye'de birincisi sırada olduğunu ifade ederek, "Amasya elma türünün geliştirilmesi için Niğde Ömer Halisdemir üniversitemizle ile bir çalışmamız var. Şu anda hasadı yapılan elma, ihracat edilmektedir. Elma üretiminde Türkiye'de üçüncüyüz ama kaliteli elma üretiminde iklimin de etkisiyle Türkiye'de birinciyiz. Hasatlarımız kasım ayının ortalarına kadar devam edecek" diye konuştu. "İHRAÇ EDİYORUZ"
Elma üreticisi Süleyman Aslan ise hasadına başladıkları elmayı ihraç ettiklerini vurgulayarak, "Bahçelerimizde elma hasadımız kasım ayının ilk haftasına kadar devam etmektedir. Niğde'nin ilk kurulan bodur elma bahçesi burasıdır ve ağaçlarımız şu an itibariyle 22 yaşındadır. Bahçemizde dekar başı yaklaşık 6 ton verim almaktayız. Ürünümüzü tamamen kendimiz değerlendiriyoruz ve Rusya, Suudi Arabistan, Hindistan ve Malezya gibi ülkelere ihracat yapıyoruz" dedi.