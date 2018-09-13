Niğde’de görev yapan kaymakamlara veda

NİĞDE'NİN
ilçelerinden görev yapan kaymakamların atanması nedeniyle bir veda programı düzenlendi. Niğde
Valisi Yılmaz Şimşek, protokol üyeleri, görev yerleri değişen Çiftlik Kaymakamı Çağlar Partal, Altunhisar Kaymakamı Ercan Kayabaşı ve Ulukışla Kaymakam Vekili Nurullah Cemil Erciyas katıldılar. Vali Yılmaz Şimşek, kaymakamalar Niğde'de yaptıkları görevlerden dolayı teşekkür ederek yeni görevlerinde de başarılar diledi. Veda eden kaymakamlara Vali Şimşek tarafından Niğde figürü olan hatıra plaketi verildi.