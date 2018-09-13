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’de görev yapan kaymakamlara veda

HAYRETTİN YENEL Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 13.9.2018
Niğde’de görev yapan kaymakamlara veda
NİĞDE'NİN ilçelerinden görev yapan kaymakamların atanması nedeniyle bir veda programı düzenlendi. Valisi Yılmaz Şimşek, protokol üyeleri, görev yerleri değişen Çiftlik Kaymakamı Çağlar Partal, Altunhisar Kaymakamı Ercan Kayabaşı ve Ulukışla Kaymakam Vekili Nurullah Cemil Erciyas katıldılar. Vali Yılmaz Şimşek, kaymakamalar Niğde'de yaptıkları görevlerden dolayı teşekkür ederek yeni görevlerinde de başarılar diledi. Veda eden kaymakamlara Vali Şimşek tarafından Niğde figürü olan hatıra plaketi verildi.
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Niğde’de görev yapan kaymakamlara veda
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