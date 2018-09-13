Suriyeli yaralı kadını taşıyan polise ödül

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Valisi Erdal Ata, yaralı Suriyeli uyruklu sığınmacı kadını sırtında taşıyarak bir insanlık örneği sergileyen başpolis Ömer Kılınçarslan ile polis memuru Medet Yalçın Bakoğlu'nu başarı belgesi ile ödüllendirdi. Vali Ata, "Bir yandan halkımızın güvenlik ve asayişi için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışırken diğer yandan böyle bir insani konuya da duyarsız kalmayarak, Türk polisinin üstün meziyetlerini ve milletimizin mazlumun yanında olma gayretinin en güzel örneğini gösterdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum'' dedi.