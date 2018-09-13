Yıldız: Uyuşturucu ile mücadelede kararlıyız

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Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Seyhan ilçesine bağlı Obalar Caddesi'nde kahvehane ziyaretinde bulunarak vatandaşlar ile bir süre sohbet etti. Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve beraberindeki müdür yardımcıları, Obalar Caddesi üzerinde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Yıldız, cadde üzerinde bulunan bir kahvehaneye giderek burada bulunan mahalle sakinleri ve gençler ile sohbet ederek uyuşturucu madde kullanımı konusunda bilgilendirmelerde ve uyarılarda bulundu. Müdür Selami Yıldız, sohbet havasında geçen konuşmasında vatandaşlara " Sokaklarda uyuşturucu satıcılığı yapan bin kişiyi tutuklattırdık, sizlerin yardımları sayesinde gençlerimizin ve toplumumuzun başına bela olan bu zehirli illetin kökünü kazıyacağız" dedi. Ayrıca terör konusundan da bahseden Yıldız, vatandaşlar tarafından yapılan ihbarların önemine değindi, gençlerle yakından ilgilenen Yıldız, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.