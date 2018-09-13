Yüreğir Belediyesi işyeri ve konut satıyor

Adana
'nın Yüreğir İlçe Belediyesi tarihinin en büyük yatırımlarından olan sosyal konutlar ve işyerleri satışa çıkıyor. Atakent Mahallesi'nde yaptırılan 231 konut ve 8 adet işyeri açık ihale yöntemiyle satışa çıkarılacak. Satışlar 14 Eylül - 24 Eylül tarihleri arasında Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. İHALEYE KATILACAKLAR
Ev ve işyeri almak isteyen vatandaşlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/c maddesine göre 231 konut için 135 bin Türk Lirası muhammen bedelle istedikleri dairenin ihalesine katılabilecek. Değişik metrekarelerde ve farklı fiyatlarda 8 adet işyeri için ise 14 Eylül'de ihale yapılacak. Satış işlemleri işyerleri için 14 Eylül 2018, konutlar için ise 15-25 Eylül tarihleri arasında devam edecek. "ÜCRETİNİ DÜŞÜK TUTTUK"
Satışı yapılacak olan konutların içerisinde her türlü sosyal donatıların olduğunu belirten Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, "Satışa sunduğumuz konut ve işyerlerinin ücretini çok düşük tuttuk. Bütün maliyetler artmasına rağmen biz bu gayrimenkullerimizi maliyetine satıyoruz. Amacımız vatandaşlarımız konut ve işyeri sahibi olsunlar. Konutlarımızın içerisinde kapalı yüzme havuzu ve spor salonu, kreş, çocuk oyun alanları ve 55 dönüm alan üzerine kurulu park ve alışveriş merkezleri bulunmaktadır" dedi.