Açıköğretim de kayıtlar başladı

ANADOLU Üniversitesi'nin, üniversitelerin herhangi bir bölümünden mezun olan ya da üniversitede okumaya devam edenler için açtığı ikinci üniversite fırsatının kayıtları 11 Eylül'de başladı. Kayıtlar 21 Eylül'de sona erecek. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim
Fakültesi'nden yapılan açıklamada, bir örgün programda kayıtlı olan veya herhangi bir önlisans ya da lisans programından mezun olanların sınavsız ikinci üniversite kapsamında istedikleri bir programa kayıt yaptırabildiği belirtildi. Çok isteyerek kayıt yaptırdığı örgün bir programda okuyan, aslında bir mesleği olan ama çalıştığı alanı değiştirmek isteyen, hobisi ya da ilgi duyduğu alan doğrultusunda akademik bilgi edinmek isteyenlerin ikinci üniversite kapsamında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sistemine yöneldiği ifade edildi.