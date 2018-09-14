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Adana- arası 25 dakikaya düşecek

, Adana- arasındaki hızlı tren alt yapı çalışmalarının yüzde 98 oranında bittiğini söyledi

BEKİR COŞKUN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 14.9.2018
Adana-Mersin arası 25 dakikaya düşecek
, Adana- arası hızlı tren alt yapı çalışmalarının yüzde 98 oranında bittiğini belirterek, "Bu proje tamamlandığında Adana-Mersin arası yolculuk 25 dakikaya inecek" dedi. Vali Su, 'halk buluşmaları' kapsamında Adanalıoğlu Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek, kentte devam eden ve tamamlanan projelerle ilgili bilgi verdi. Su, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının vatandaşlara hizmet vermek için 7 gün 24 saat boyunca görevlerinin başında olduklarını ifade etti. Mersin'de devam eden yatırımlar ile ilgili bilgi veren Su, "Mersin'in çehresini değiştirecek olan Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaatı hızla devam ediyor. Alt yapı çalışmaları tamamlandı, üst yapı çalışmaları ise sürüyor. Adana-Mersin arası hızlı tren alt yapı çalışmaları yüzde 98 oranında bitti, üst yapıyla ilgili ihale süreci devam ediyor. Bu proje bittikten sonra Adana-Mersin arası yolculuk 25 dakikaya inecek" dedi.

"10 SAATLİK YOL, 5 SAATE İNECEK"
Yenice'ye yaklaşık 500 dönüm üzerine kurulu bir 'Lojistik Merkez' kazandırıldığını da vurgulayan Su, ulaşım alanında toplam tutarı 5 milyar liranın üzerinde olan 34 projenin devam ettiğini kaydetti. Su, "Akbelen Köprülü Kavşağı'nı tamamladık, Liman-Hal Kavşağı yapım çalışmalarında sona geldik. Çalışmaları hızlı bir şekilde devam eden 'Mersin-Antalya ' tamamlandığında 9-10 saat süren Mersin- arası yolculuk süresi 4-5 saate kadar inecek. Çeşmeli-Taşucu otoban yolu ihalesi de yapılıyor" diye konuştu.
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Adana-Mersin arası 25 dakikaya düşecek
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