Bayboğan: Çıtayı her geçen yıl yükseltiyoruz

ÇAĞ Üniversitesi'nin kurucusu Yaşar Bayboğan tarafından 33 yıl önce kurulan ve kurulduğu günden bugüne ilklere imza atan Özel Çağ Koleji , dünya standartlarında eğitim veriyor. " Dünya Okulu " vizyonu doğrultusunda her alanda başarıları ile ön plana çıkan öğrenciler yetiştiren Çağ Koleji, yabancı dil, sanat, spor, sosyal ve kültürel alanlardaki başarılar ile göz kamaştırıyor. Çağ Koleji Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Özel Okullar Birliği Yüksek İstişare Kurulu Başkan Yardımcısı Gökhan Bayboğan, Adana , Tarsus ve Mersin 'den "az öğrenci alıp, seçkin bireyler yetiştirerek" bölgede lider ve örnek olmayı başardıklarını söyledi. Bayboğan, "Bölgemizde kaliteli eğitimin her zaman öncüsü olmayı misyon edinmiş, tescilli bir dünya okulu olan kolejimizde, her yıl yeni yatırımlar yaparak, sosyal ve akademik alanlarda öğrencilerimizin gelişmelerine katkı sağlayarak, destek oluyor ve çıtayı her geçen yıl yükseltiyoruz" dedi.