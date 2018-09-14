Çukurova GİAD’a yakışır bir kompleks yapacağız

ÇUKUROVA GİAD
Başkanı Ömer Faruk Sakarya, ülke gündemine damga vuracak programlar yapacaklarını kaydetti. Dünyanın en çok alıntı yapılan ekonomistlerinden biri olan, ABD'deki Türk İktisat Profesörü Daron Acemoğlu'nu Adana
'da misafir etmek için girişimlerde bulunduklarını açıklayan Sakarya, "Ekonomi ile ilgili çok güzel programlar yapacağız. Sosyal birlikteliğimizi de güçlendireceğiz. Oluşturduğumuz sektör kurullarıyla ticarette Çukurova GİAD üyelerini daha faal hale getireceğiz" dedi. Çukurova GİAD üyelerine, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Adana'ya yakışır bir kompleks yaptıracakları müjdesi de veren Sakarya, "İçerisinde sosyal donatıları, toplantı salonları, eğitim verilecek konferans salonu olacak. Adana'ya değer katacak bir bina yapacağız. Bu destek sayesinde Adana için çalışan, projeler hayata geçiren Çukurova GİAD, yine Adana'ya hizmet vereceği bir tesise sahip olacak. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve ekibine teşekkür ediyorum" diye konuştu. Çukurova GİAD'ın yaptığı her işin kalitesine, niteliğine her zaman güvendiğini vurgulayan Başkan Sözlü, üniversite son sınıf öğrencilerine ve üniversiteden yeni mezun olmuş gençlere yönelik hayata geçirilen, bu yönüyle Türkiye'de ilk olan Çukurova GİAD Akademi'yi hayata geçiren derneğin, vakıf çatısı altında vereceği eğitimlerle geleceğin işadamlarını, ekonomistlerini, CEO'larını, genel müdürlerini yetiştirebileceğini, oluşacak farklı yapıyla akademi programının çıtasının da yükseltilebileceğini ifade etti.