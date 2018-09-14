Erdemli’de limon hasadına başlandı

TÜRKİYE
'NİN Limon üretiminin %60'ının üretildiği Mersin'in Erdemli ilçesinde erkenci tür olan mayer limon hasadına başlandı. Hasan Karaca
'ya ait limon bahçesindeki hasada katılan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, limon hasadının hayırlı ve bol kazançlı olması dileğinde bulundu. Tollu, limon kesimi yapan işçilere cezerye ikram etti. Başkan Tollu, ilçede 110 bin dönüm arazide limon yetiştiriciliği yapıldığını yıllık ortalama 400-450 bin ton limon üretildiğini kaydetti. Limon üreticisi Hasan Karaca ise "Şuanda dalında 1 lira 50 kuruş ile 2 lira arasında alıcı buluyor. Şu an da limon fiyatları iyi. İnşallah sezon sonuna kadar fiyatlarımız biraz daha yükselir. Bir yıl emek verdiğimiz bahçelerimizde limonumuzu hasat ediyoruz" derken, ziraat mühendisi Aşkın Şahin de, "Limonlarımızı Rusya, Ukrayna, Kuzey Irak
Azerbaycan başta olmak üzere balkan ülkelerine ihraç ediyoruz. Limonlarımızın kalitesi ve aroması çok güzel" dedi.