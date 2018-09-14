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Hastanede konfor üst düzeye çıkarıldı

HAYRETTİN YENEL Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 14.9.2018
Hastanede konfor üst düzeye çıkarıldı
NİĞDE Eğitim ve yatan hasta bölümünde yenilenme çalışmaları hızla devam ediyor. ve Araştırma Hastanesi'nde hastalara, kaldıkları odalarda banyosundan, tuvalete, refakatçi koltuğundan sosyal alanlara kadar pek çok hizmet otel konforunda sunulmaya başlandı. Ömer Halisdemir Araştırma Hastanesinde 71 tek yataklı, 444 de çoklu servis odası bulunuyor. Hastanede yoğun bakım odaların da konfor en üst düzeye çıkarıldı. Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Bilal Günaydın, hastaların kendilerini kendi evlerinde hissetmeleri için her türlü imkân sunduklarını belirterek, "Hizmet kalitesini artırmak ve hastalarımıza daha iyi imkânlar sunmak amacıyla hastanemiz servis katlarında bulunan hasta odalarımızı yenileme çalışmalarına başladık. Öncelikle hastanemizde büyük bir tasarruf sağlayan yeni çamaşır makinelerimizi hizmete sunarak hastanemizin tüm çamaşırlarını kendimiz yıkayıp kurutuyoruz" dedi.
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Hastanede konfor üst düzeye çıkarıldı
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