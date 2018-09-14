HKÜ’de ek kontenjanlar için tercih günleri başladı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi
(HKÜ), yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir lisans-önlisans programına yerleşemeyen üniversite adayları için "Ek Kontenjan Tercih Günleri" başlattı. Tercih günlerinin 17 Eylül'e kadar süreceği belirtildi. HKÜ Kampüsü ve HKÜ Sürekli Eğitim Merkezinde ek kontenjan kayıt işlemlerini devam ettirecek olan HKÜ, bünyesine yeni katılacak öğrencileriyle beraber 2018-2019 eğitim öğretim yılı için hazırlıklarını sürdürecek. Önemli bir akademik kadroya sahip olan HKÜ 72 Prof., 18 Doç., 71 Dr. Öğretim Üyesi, 49 Öğretim Görevlisi ve 70 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 280 öğretim elemanı ile yeni öğrencilerini karşılayacak. Alanında uzman akademik kadrosuyla yeni dönem
e hazır olan HKÜ, öğrencilerinin kayıt işlemlerini de tamamladıktan sonra, 2018-2019 sezonunun başlaması için gün sayacak. YENİ ÖĞRENCİLERİNİ BEKLİYOR
Bölgenin ilk vakıf üniversitesi olarak eğitim hayatına başlayan, yeşil ve akıllı kampüse sahip özel bir mimari yapıyı içinde barındıran HKÜ kampüs olanakları, burs imkanları ve yeni geliştirdiği modelleri ile göz dolduruyor. 2008 yılında kurulan ve tarihi İpek Yolunu dünyaya bağlayan yeni bir bilim kenti olan HKÜ 7 fakülte, 25 bölüm, 1 yüksekokul ve 1 meslek yüksekokulu ile ek kontenjan tercihlerinde yerleşecek yeni öğrencilerini bekliyor.