Kaçakçılara darbe

GAZİANTEP
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı istihbaratı çalışmalar sonucu ülkeye kaçak yollarla sokulan yüklü miktarda kaçak çayın olduğu ve bir imalathanede sahte para basıldığı bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri, insanların sağlığıyla oynayan ve devleti milyonlarca lira zarara uğratan zanlıları yakalamak için düğmeye bastı. Jandarma ekipleri, 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 5 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 30 ton kaçak çay, 4 adet çay presleme makinesi, eleme, paketleme ve tartı makineleri, 40 adet sahte 100 dolarlık banknot, sahte para basımında kullanılan pozlama, lazer baskı ve kesim aletleri, mürekkep, ölçüm cihazı, 76 adet Gümrük Muhafaza Müdürlüğüne ait sahte mühürler ile çok sayıda ülke menşei ve marka belirten hologram ve filigran ele geçirildi.