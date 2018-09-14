Katil zanlısı torunun tahliye talebi reddedildi

Adana
'da babaannesi 83 yaşındaki Elif Tul
'u kendisine para vermediği gerekçesiyle öldürdüğünü emniyette itiraf eden İsmail Canik'in(27) " Üstsoy'dan akrabayı kasten öldürmek" suçundan yargılanmasına devam edildi. Mahkemede suçlamayı kabul etmeyen sanığın telefon sinyal yerlerini gösteren kayıtların istenilmesine karar verilirken, tahliye talebi reddedildi. EVİNDE ÖLDÜRÜLDÜ
Olay, 14 Nisan'da Merkez Seyhan İlçesi Kavaklı Mahallesi'nde yaşandı. Yalnız yaşayan Elif Tul'dan haber alamayan çocukları eve geldi. Kapıyı açamayan aile polisi arayıp annelerinin hayatından endişe ettiklerini söyledi. Bunun üzerine olay yerine gelen ekipler, yaşlı kadının cesediyle karşılaştı. İsmail Canik, çapraz sorguda babaannesini 500 lira vermediği için öldürdüğünü itiraf etti ve tutuklandı. TELEFON GÖRÜŞMELERİ
Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesi
'nde yargılanan tutuklu sanık İsmail Canik, ikinci duruşmada da suçlamayı kabul etmeyerek tahliyesini istedi. Annesi öldürülen İbrahim Huylu, yeğeni sanıktan şikayetçi oldu ve olaydan sonra şüpheli hareketlerde bulunan ve çelişkili konuştuğunu belirtti. Mahkeme, sanığın telefon görüşme ve sinyal yerlerini gösterir kayıtların ayrıntılı bir şekilde rapor haline getirilip, mahkemeye sunulmasını kararlaştırdı. Duruşma, 22 Kasım'a ertelendi.