Kök hücre bağışında bulundular

ACIBADEM Adana
Hastanesi'nde Türk Kızılayı'nın da destekleriyle "Öne Çık Hayat Kurtar" sloganıyla gerçekleştirilen kök hücre
bağışı etkinliğinde hastane çalışanları ve vatandaşlar bağışta bulundu. Etkinliğe eski milli futbolcu, Avrupa gol kralı ve Adana Demirspor Sportif Direktörü Tanju Çolak da destek verdi. Kızılay'ın ulusal ve uluslararası arenada 150 yıllık bir iyilik hareketi olduğunun altını çizen Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, "2005 yılında aldığımız kan ünitesi toplamı Üçyüz bin iken, sağlık reformları sonrasında bu rakam 2017 yılı sonunda 2, 3 milyon üniteye kadar yükseldi. Kök Hücre Türkök Projesi Kızılaya emanet edildi. Eşleşmeyi bulmak için bizlerin yoğun şekilde kampanyalar yapmamız ve veri tabanımızda eşleşen bağışçı ve hastaları buluşturmamız lazım" dedi. Adana Demirspor Sportif Direktörü Tanju Çolak da kan ve kök hücre bağışı destekçisi olmaktan büyük mutluluk duyduğunu kaydetti.