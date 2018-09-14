Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Kök hücre bağışında bulundular

bağışında bulundular

Giriş Tarihi: 14.9.2018
Kök hücre bağışında bulundular
ACIBADEM Hastanesi'nde Türk Kızılayı'nın da destekleriyle "Öne Çık Hayat Kurtar" sloganıyla gerçekleştirilen bağışı etkinliğinde hastane çalışanları ve vatandaşlar bağışta bulundu. Etkinliğe eski milli futbolcu, Avrupa gol kralı ve Adana Demirspor Sportif Direktörü Tanju Çolak da destek verdi. Kızılay'ın ulusal ve uluslararası arenada 150 yıllık bir iyilik hareketi olduğunun altını çizen Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, "2005 yılında aldığımız kan ünitesi toplamı Üçyüz bin iken, sağlık reformları sonrasında bu rakam 2017 yılı sonunda 2, 3 milyon üniteye kadar yükseldi. Kök Hücre Türkök Projesi Kızılaya emanet edildi. Eşleşmeyi bulmak için bizlerin yoğun şekilde kampanyalar yapmamız ve veri tabanımızda eşleşen bağışçı ve hastaları buluşturmamız lazım" dedi. Adana Demirspor Sportif Direktörü Tanju Çolak da kan ve kök hücre bağışı destekçisi olmaktan büyük mutluluk duyduğunu kaydetti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kök hücre bağışında bulundular
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN