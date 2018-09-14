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Melih ABİ: Totem yapıldı saat ve sıcaklık göstergesi çalışıyor

Giriş Tarihi: 14.9.2018
Melih ABİ: Totem yapıldı saat ve sıcaklık göstergesi çalışıyor
Seyhan Baraj Regülatörünün Seyhan ayağındaki saat ve hava sıcaklığını gösteren Totem arızalıydı.
Okurlarımız onarılmasını istedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı 'nün talimatıyla arıza giderildi.
Şimdi hava sıcaklığı da saat de çalışıyor.
Emeği geçen Destek Hizmetleri Daire Başkanı Enver Çavuş'a da okurlarımız adına teşekkür ederiz.

Yarımca'nın içme suyu sorununu çözün kardeşim
SARIÇAM Yarımca Mahallesi içme suyu şebekesi sorunlu. Okurumuz çektiği fotoğrafı da yollamış. Diyor ki; "Yağmur yağdıktan sonra maalesef musluktan su böyle akıyor. Muhtemelen yağmur suyu çamuru ile birlikte içme suyu şebekesine karışıyor." Arıza giderilsin. İnsanlara çamurlu su içirmeyin. Kulaklarınızı çektirmeyin bana. Giderin şu arızayı bakalım…
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Melih ABİ: Totem yapıldı saat ve sıcaklık göstergesi çalışıyor
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